Köln gedenkt der Erdbeben-Opfer in Syrien und der Türkei

Initiativen stellen Hilfsprojekte vor

Besucher können sich an Informationsständen über Hilfsprojekte erkundigen, die nach der Katastrophe durch Soforthilfen ermöglicht wurden. Die internationale Hilfe lief damals schnell an. Auch in NRW war die Spendenbereitschaft groß. Initiativen unterstützen auch weiterhin mit nachhaltigen Projekten.

Minister sendet Gruß-Botschaft

Auch Comedian Fatih Çevikkollu tritt bei der Gedenkfeier in der Flora in Köln auf.

Bei der Gedenkveranstaltung ab 19 Uhr in der Kölner Flora will NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Nathanael Liminski, eine Gruß-Botschaft an die Menschen im Katastrophengebiet senden. Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker will kommen. Außerdem treten einige Künstler auf, etwa Rapp-Star Eko Fresh und Comedian Fatih Çevikkollu.

