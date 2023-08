Erdbebenopfer in der Türkei: Ein Leben in Zelten

Beispielsweise in der Provinz Hatay am östlichen Rand des Mittelmeers. Dort sind nach Informationen der türkischen Regierung rund 294.000 Gebäude und Wohnungen schwer beschädigt, schon abgerissen oder müssen abgerissen werden. Der Bau neuer Häuser hat aber noch nicht richtig begonnen. Ein Problem stellen Eigentumsverhältnisse dar. Der Staat will in den Zentren der zerstörten Städte Ein- bis Zweifamilienhäuser bauen. Dafür sollen Grundstücke enteignet werden. Die Eigentümer der Grundstücke wehren sich dagegen.

Seit Monaten im Zeltlager

Gerade einmal 10 Quadratmeter ist Neclas Zelt groß.

Leidtragende sind Menschen, wie Necla. Seit Monaten lebt sie in einem gerade einmal zehn Quadratmeter großen Zelt in einem Lager für überlebende in Antakya, der Hauptstadt der Provinz Hatay. Dort bekommt sie Essen und Trinken, es gibt Toiletten und Duschen - doch vergleichbar mit der großen Wohnung in der sie vor dem Erdbeben lebte, ist es nicht.

Seit Monaten lebt Necla in einem Zelt.

" Hier gibt es keine Privatsphäre, es ist sehr schwierig hier ", sagt Necla. " Und dann noch die Hitze. Tagsüber ist es in den Zelten zu stickig. Eigentlich kann man sich wegen der Hitze auch draußen kaum aufhalten. Die Lebensbedingungen sind wirklich schwierig. "

Der Traum von der eigenen Wohnung

Zeltlager in Antakya

Auch ihrer Nachbarin im Zeltlager geht es nicht anders. Mit Tränen in den Augen erzählt Nurhan, wie sie manchmal von der Zeit vor dem Erdbeben träumt. " Wenn ich einschlafe, träume ich von meiner Wohnung und wie ich sie putze ", erzählt sie. " Als wäre nichts passiert, als hätte es kein Erdbeben gegeben. Wenn ich aufwache, dann die Wirklichkeit: das Zeltlager. " Dieser Wirklichkeit können Necla und Nurhan nicht entkommen. Ihnen bleibt nur, es auszuhalten und zu hoffen. Doch es gibt auch Menschen, die sich bewusst für diese Situation entscheiden. Die Eltern von Gürsel Tanriverdi aus Recklinghausen gehören zu ihnen.

Freiwillig zurück ins Erdbebengebiet

Das Ehepaar lebt in Adeyaman, gut 250 Kilometer nordöstlich von Antakya. Als die Erde Anfang Februar bebte, wurde auch ihr Haus zerstört. Tanriverdi holte sie daraufhin zu sich nach Deutschland - in Sicherheit. Doch im Mai dieses Jahres kehrten seine Eltern wieder zurück in die Türkei. In ihre Heimat, zu den Freunden und Bekannten, die wie sie die Katastrophe überlebten.