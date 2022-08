Die Gamescom in Köln startet wieder mit Publikum

Auch das Angebot an Ausstellern ist reduziert: Branchengrößen wie Electronic Arts, Sony, Nintendo und Activision Blizzard, die sonst teilweise ganze Hallen füllten, haben ihre Teilnahme abgesagt. Insgesamt sollen etwa 1.100 Aussteller aus 53 Ländern dabei sein.

Ukraine-Krieg hinterlässt Spuren

Nicht nur die Pandemie hat die Messe beeinflusst, sondern auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. "Für die ganze Messe gilt, dass wir nicht mit russischen und belarussischen Partnern zusammenarbeiten" , sagt Felix Falk vom Branchenverband Game, der die Gamescom veranstaltet.

Auch an den Besuchertagen gibt es Einschränkungen, besonders für die Cosplayer. Das sind Fans, die kostümiert auf die Messe kommen, sie verkleiden sich wie die Helden in ihren Lieblingsspielen. In diesem Jahr müssen sie allerdings auf Spielzeugwaffen verzichten und diese an den Eingängen abgeben.

Eine erwartete Besucherzahl hatten die Koelnmesse und der Verband Game vorab nicht mitgeteilt. Das Ticketkontingent sollte kleiner ausfallen als in den Jahren vor der Pandemie, als noch bis zu 370.000 Menschen die Gamescom besuchten.