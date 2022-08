Die Gamescom ist zurück in Köln

Die Zukunft der Gamescom

Die Gamescom soll an ihre Zeit vor der Pandemie anknüpfen, allerdings nur in Teilen. 2019 waren fast 400.000 Menschen vor Ort, die Besucher standen teilweise dichtgedrängt für mehrere Stunden an, um neueste Spiele selbst testen zu können. Auf den Gängen ging im Schneckentempo voran und die Luft in den Hallen war stickig. Darüber hatten sich schon vor der Pandemie viele Besucher beschwert. Das solle es nicht mehr geben, so die Veranstalter. Ihren besonderen Charakter will die Messe aber behalten. Weiterhin können die Computerspiele-Fans neue Games testen und zwischen Firmen und Besuchern soll viel Kontakt möglich sein.