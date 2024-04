Bis zu 28 Grad: So startet NRW in die Freibadsaison

Am Mai-Feiertag morgen steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Ideales Wetter, um draußen schwimmen zu gehen. Viele Freibäder in NRW öffnen gleich am 1. Mai. Zum Beispiel das Bielefelder Wiesenbad, das Freibad Derne in Dortmund oder das Strandbad am Südufer des Unterbacher Sees in Düsseldorf. In Aachen macht der Hangeweiher zum 1. Mai auf. Einige Freibäder öffnen etwas später im Laufe des Monats. Das Freibad Coburg in Münster macht zum 2. Mai auf, das Biberbad Rüthen im Kreis Soest am 7. Mai.

Einige Freibäder bereits seit Februar oder März offen

Es gibt aber auch Freibäder, die schon längst zugänglich sind. Zum Beispiel das Heidebad und das Freibad Schleddenhof in Iserlohn. Schon seit Februar können kälte-unempfindliche Badegäste dort plantschen. Das Freibad "Flossen weg" in Düsseldorf-Kaiserswert hat immerhin schon seit ein paar Tagen geöffnet. Und schon im März machte das Aquarius Freibad im münsterländischen Borken auf - bei 16 Grad Außentemperatur. Dieses Freibad soll nun jedes Jahr so früh öffnen, was durch Modernisierungen möglich und auch rentabel ist: Die Stadtwerke Borken hatten nämlich als Betreiber eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schwimmbades installiert, die für Energie sorgt.