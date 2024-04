E-Auto-Ladestationen: Wenn der Strom aus dem Bordstein kommt

Höchstens vier Stunden parken

In der Praxis sieht das Ganze so aus: Wer sein E-Auto aufladen will, fährt auf einen der neuen Ladeplätze, scannt seine EC -Karte am Bordstein und kann dann die Steckdose seines Fahrzeugs mit der Ladestation verbinden. Die Leistung beträgt bis zu 22 Kilowatt.

Wichtig ist, dass man nur während des Ladens dort parken darf - höchstens vier Stunden. Sowohl in Köln als auch in Nörvenich ist das Parken kostenlos, in Köln allerdings nur übergangsweise. Sobald die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen seien, werde nur die erste Stunde kostenfrei sein, für den Rest müsse man dann Parkgebühren bezahlen, sagt die Stadt Köln.

Kostengünstig für Neubaugebiete

Die Gemeinde Nörvenich hat für den Umbau der Bürgersteige etwa 10.000 Euro bezahlt. Den Betrieb übernimmt die Westenergie. In Köln hat der Betreiber "TankE", eine Tochter der Rheinenergie, die Kosten für den Umbau übernommen.

Nörvenichs Bürgermeister Timo Czech ist schon jetzt vom Erfolg der neuen Ladebordsteine überzeugt: "Wir planen, in jedem Neubaugebiet schon gleich sogenannte Dummy-Bordsteine zu bauen, die innen hohl sind, so dass wir da dann jederzeit, schnell und ohne große Umbaukosten Ladestationen einbauen können."

Strom vorerst kostenlos

Übrigens: Der Strom ist an den Ladebordsteinen zur Zeit noch kostenlos - so lange, bis das sogenannte Eichrecht erteilt ist. Und das könne bis zu drei Monate dauern, erklärt Timo Czech. Er hofft, dass möglichst viele Kunden das Testangebot nutzen und den Betreibern und Herstellern dann auch ein Feedback geben. Dafür soll es bald anonymisierte Fragebögen geben.