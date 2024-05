Fußball-EM in Düsseldorfer Innenstadt: Fanzones mit Live-DJs und Nachhaltigkeit

In der Düsseldorfer Arena werden bei der am 14. Juni beginnenden Fußball-EM fünf Spiele ausgetragen. Damit die vielen tausend Fußball-Fans aus ganz Europa, die dann in die NRW-Landeshauptstadt pilgern, auch die anderen Spiele sehen können, richten die Organisatoren gleich drei Public-Viewing-Plätze ein.

Düsseldorf hat drei Public Viewings im Herzen der Stadt

Auf den drei Plätzen im Herzen von Düsseldorf können die Fußball-Anhänger alle Spiele auf Großleinwänden verfolgen. Und da soll für jeden Geschmack etwas dabei sein: Ein klassisches Public Viewing an der unteren Rheinwerft, ein kultureller Hotspot am Schauspielhaus und ein Treffpunkt am Burgplatz in der Altstadt mit Spielen, Musik und Unterhaltung.

Besucher können auswählen: Kultur, Bier oder Familientreff

EM-Maskottchen Albärt freut sich auf die Fans

Organisator Michael Brill von der Stadt-Tochter D.Live sagt: „Am Schauspielhaus gibt es neben den Spielen viel Kultur und eine wunderschöne Architektur und Atmosphäre. Das ist ein anderes Erlebnis als am Rheinufer oder in der Altstadt. Und so haben die Besucher die Möglichkeit auszuwählen: Möchte ich es lieber etwas ruhiger, möchte ich es lieber mit mehr Dampf, Pommes, Wurst und Bier oder treffe ich mich mit der Familie am Burgplatz, weil das einfach der zentrale Ort ist?“

Unterhaltungsprogramm: Live-Musik, Interviews und Kultur

Das reichhaltige Rahmenprogramm umfasst bekannte Musiker wie Alle Farben, DJ Topic und David Puentez. Freunde des E-Sports kommen beim „EURO 2024 Festival eFußball Masters“ auf ihre Kosten. Dort treten lokale E-Sport-Teams gegeneinander an. Am Schauspielhaus wird das eigens zur EM inszenierte Theaterstück „Glaube, Liebe, Fußball“ aufgeführt. Dazu gibt es spezielle Programme für Kinder und Schulklassen, Dart-Fußball, XXL-Kicker, Sing- und Tanzprojekte und jede Menge Promi-Interviews.

Nachhaltigkeit und Inklusion sind Trumpf

Tribüne für die Fans am Schauspielhaus

Insgesamt finden an den drei Schauplätzen 15.000 Menschen Platz. Besonderen Wert legen die Organisatoren auf Nachhaltigkeit und Inklusion. Alle Fan-Zones werden durch Öko-Strom betrieben, sagt die Stadt Düsseldorf. Durch den Einsatz von Mehrweg-Geschirr für Getränke und Speisen soll ein weiteres Zeichen für Umwelt und Klima gesetzt werden. Alle Zugänge zu den Fan Zones sind barrierefrei und verfügen über genderneutrale Toiletten. Bei ausgewählten Spielen gibt es außerdem Gebärdendolmetscher.

Über das Thema berichtet der WDR am 22.05.2024 auch im Fernsehen in der Lokalzeit aus Düsseldorf und im Radio auf WDR 2.

