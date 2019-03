Ford-Mitarbeiter erfahren Details zum Stellenabbau

Anfang dieses Monats hat Ford angekündigt, mehr als 5.000 Stellen in Deutschland zu streichen. Genaue Angaben, wie viele der 18.000 Arbeitsplätze im Kölner Ford-Werk und wie viele der 6.000 Jobs an der Produktionsstätte Saarlouis wegfallen sollen, wurden von der Firmenleitung noch nicht gemacht. Bei zwei Betriebsversammlungen sollen die Mitarbeiter in Köln am Dienstag (26.03.2019) Näheres erfahren.

Angst geht um

Gewerkschafter berichten angesichts der Ungewissheit von einer schlechten Stimmung unter den Beschäftigten. Am Morgen sollen die Mitarbeiter im Entwicklungszentrum des Unternehmens und am Mittag in der Produktion informiert werden. In Köln ist jeder fünfte Job in Gefahr.