Automobilbranche: Wer bleibt auf der Strecke?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 25.03.2019 | 04:48 Min.

Ford will massiv Stellen abbauen, in Köln und in Saarlouis, so heißt es. Der Autohersteller gilt als erster Verlierer im Wettbewerb um neue Antriebe und digitale Steuerung. Wie stehen die anderen da? Ein Gespräch mit WDR-Korrespondent Arndt Brunnert.

