Nächster Umbruch bei Baskets Bonn - Saisonstart in Vechta

Stand: 24.09.2024, 19:13 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn starten einmal mehr mit einem rundum erneuerten Kader in die neue Saison. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League am Sonntag fällt der nationale Startschuss am Mittwoch in Vechta.

Von Jakob Halbfas