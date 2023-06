Psychische Folgen der Flutopfer: Im Kreis Euskirchen will man besser werden

Gerade in den ersten Tagen nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 gab es sehr viele Helfer in den Flutgebieten, die psychologisch unterstützt haben, sagt Francesca Müller. Danach aber hätten die Hilfsangebote abgenommen, obwohl der Bedarf groß geblieben sei. Das ist eines der ersten Ergebnisse, zu denen die Wissenschaftlerin von der Bergischen Universität Wuppertal in ihrer Untersuchung kommt.

Sie hat mehr als 1.400 Betroffene mit Online-Fragebögen und auch persönlich befragt, um herauszufinden, ob die Hilfe ausreichend war oder wo es Optimierungsbedarf für künftige Krisen gibt.

Es braucht längerfristige Gesprächsangebote