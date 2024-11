Bei der Notfall-Tagespflege "Inde Insel" können Eltern anrufen, wenn ihre gewohnte Tagespflegeperson ausfällt und sie dringend eine Vertretung brauchen. Insgesamt gibt es neun Betreuungsplätze, aber nur vier sind fest belegt. Die anderen Plätze können spontan bereitgestellt werden, wenn irgendwo eine andere Tagespflege wegen Krankheit oder Ähnlichem für ein paar Tage zumachen muss.

Mona bei der Notbetreuung

Eines der Kinder, das schon öfter hier war, ist die 17 Monate alte Mona. Ihre eigentliche Tagesmutter ist krank geworden. Aber weil die Eltern trotzdem beide zur Arbeit müssen, kommt Mona zum Spielen hierher.

Erster Stützpunkt seiner Art

Der Vertretungsstützpunkt ist in Eschweiler der erste seiner Art. Die Kosten dafür übernimmt die Stadt. Mit dem Pilotprojekt will sie sicherstellen, dass Eltern kurzfristig und vor allem auch unbürokratisch die gesetzlich vorgesehene Betreuung für ihr Kind erhalten und will damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Das Modell läuft erstmal fünf Jahre, danach wird geschaut, ob es so funktioniert. Bislang sei es gut angelaufen, so ein Sprecher der Stadt.

Auch für Monas Vater ist das Angebot eine große Entlastung.

"Der Spagat zwischen Beruf und Kinderbetreuung ist echt schwierig, dann ist das Kind krank, die Tagesmutter krank, man selber krank. Es ist echt eine große Herausforderung und deswegen sind wir dankbar, dass es so eine Einrichtung und Notbetreuung gibt. Das hilft uns sehr weiter!" Vater von Mona, Kind in der Notfalltagespflege

Spielnachmittage zur Eingewöhnung

Für die Kinder bedeutet die Notbetreuung aber auch eine ungewohnte Umgebung. Damit sie sich dort wohlfühlen, gibt es auch hier eine Eingewöhnung. Eltern und Kinder, die das Angebot im Notfall wahrnehmen wollen, können im Voraus zum Beispiel gemeinsam zu Spielnachmittagen vorbeikommen. Zusätzlich versuchen die Betreuerinnen, die Kinder vorab in ihren Tagespflegestellen zu besuchen. So können sich alle in gewohnter Umgebung kennenlernen.

Bei der kleinen Mona hat die Eingewöhnung gut geklappt: Sie habe sich schnell in der Vertretungs-Tagespflege wohlgefühlt. " Das ist aber nicht bei jedem Kind so ", sagen die Betreuerinnen. Wenn es nicht funktioniert, müssen sie sich bei den Eltern melden und diese das Kind abholen.

