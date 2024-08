Personalmangel in Kitas dauert an

Bonn sucht in Spanien

Die Stadt Bonn sucht im Ausland nach Personal. 24 spanische Erzieherinnen hat sie angeworben. Die meisten Spanierinnen sind seit fast ein Jahr in Bonn und haben sich gut eingelebt. Sie arbeiten sowohl in städtischen Kitas als auch bei freien Trägern. Vier von ihnen sind in ihre Heimat zurückgekehrt.

Eltern fordern besseres Management

Der Bonner Verein "Eltern am Limit" fordert, dass die Kommunen lernen, ihr Kita-Personal flexibler einzusetzen und die städtischen Kitas insgesamt wirkungsvoller zu managen. " Es hilft keinem, wenn zum Beispiel die Einrichtungen in City-Nähe überfüllt sind und zu wenig Personal haben, während in manchen Stadtteilen Kapazitäten frei sind, die aber nicht ausgeschöpft werden ", sagt Vereinsvorstand Sören Wallrodt.

In Krankheitsfällen könne man Personal flexibler einsetzen, meint der Vater zweier Kinder. " Dafür braucht man aber erst eine aussagekräftige Datenbasis. " In einem Bürgerantrag an den Bonner Stadtrat fordert er eine solche Daten-Erhebung ein.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ) fordert ein besseres Management der Einrichtungen. Ebenso das Kita-Bündnis NRW , ein Zusammenschluss der freien Träger mit Unterstützung der GEW .

Vor allem solle die Kita-Leitung entlastet werden. Entweder indem sie von anderen Aufgaben freigestellt wird und nur noch das Management übernimmt, oder indem Fachleute die Kita koordinieren und die Leiterinnen dann mehr Zeit für Erziehungs-Aufgaben hätten.

Lokalzeit-Stadtgespräch auf WDR5

Im Lokalzeit Stadtgespräch auf WDR5 steht am Donnerstag (29.08.2024) das Thema "Personalmangel in Kitas" zur Diskussion. Interessierte können ab 20:04 Uhr WDR 5 einschalten oder in Bonn unter anderem mit NRW-Familienministerin Josefine Paul diskutieren, in der Aula des Robert-Wetzlar-Berufskollegs.