Der seit langem kritisierte Personalmangel in den Kitas in Nordrhein-Westfalen war in den vergangenen Monaten besonders deutlich zu spüren. Das geht aus Zahlen hevor, die das NRW- Familienministerium auf Basis der Meldungen bei den Landesjugendämtern vorgelegt hat.

Demnach haben im November 2023 fast 5000 der landesweit rund 10.700 Kitas eine Unterschreitung der Mindestpersonalausstattung gemeldet. Rund 2500 Einrichtungen mussten deshalb einzelne Gruppen zeitweise schließen, nahezu alle die Betreuungszeiten reduzieren. Im Dezember waren rund 4200 Kitas betroffen.

Personalzuwachs fängt Bedarf nicht auf