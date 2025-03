Einer der Täter sitzt schon länger im Gefängnis. Das, was er einer Jugendlichen Anfang der 80er Jahre angetan hat, beschäftigt die Justiz noch immer.

Priester Ue. hatte mit Genehmigung des damaligen Kölner Kardinals Höffner zwei Pflegekinder in Betreuung, einen Jungen und ein Mädchen. Sie lebten in seinem Haushalt. Das Mädchen missbrauchte er über Jahre. Die Heranwachsende wurde zweimal schwanger. Einmal ließ der Priester eine Abtreibung vornehmen, ohne dass die Jugendliche wusste, was passiert.

Beurteilung des Landgerichts sorgt für Kritik

All das hatte die Frau bereits als Zeugin im Strafverfahren gegen den Priester geschildert. Die Taten waren allerdings bereits verjährt. Deshalb klagt sie nun gegen die Kirche als Institution und fordert Schmerzensgeld in Höhe von 850.000 Euro.

Das Kölner Landgericht hatte in einer vorläufigen Beurteilung mitgeteilt, dass der Priester damals auch als Privatmann in seiner Freizeit gehandelt haben könnte und somit das Erzbistum nicht zu belangen sei. Das hatte bei vielen Beobachtern für Kritik gesorgt, weil ein Geistlicher doch " immer im Dienst " sei, so auch der Kirchenrechtler Thomas Schüller von der Universität Münster im WDR .

Missbrauchs-Prozess in Köln: Berliner Erzbischof als Zeuge

Nun haben die Anwälte der Klägerseite mehrere Zeugen bestimmt. Unter anderem ist der aktuelle Berliner Erzbischof, Heiner Koch, vor dem Landgericht geladen. Er war mit dem angeklagten Priester in der Ausbildung.

Von seiner Aussage erhofft sich die Klägerseite Klarheit darüber, wie auffällig der Priester damals mit seinen Pflegekindern, vor allem dem Mädchen, umgegangen ist.

Ehemalige Messdienerin mutmaßlich von Betreuer missbraucht

Im zweiten Fall vor dem Kölner Landgericht geht es um eine ehemalige Messdienerin, der nach eigenen Angaben von einem Betreuer sexualisierte Gewalt angetan worden ist.

Hier hat das Gericht im Vorfeld mitgeteilt, dass die Kirche haften müsse, auch wenn ein Mitarbeiter nicht fest angestellt war. In diesem Verfahren geht es um eine Schmerzensgeldsumme von 830.000 Euro.

Unsere Quellen:



Landgericht Köln