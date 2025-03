Gladbach: Aufschwung nach langer Leidenszeit

Neue Hierarchie

Es schwingt auch ein wenig Stolz mit beim Sport-Geschäftsführer der Borussia. Denn nach einigen sportlich schwierigen Jahren ist es den Mönchengladbachern nun offenbar gelungen, eine neue Mannschaft mit Perspektive zu bauen. Mit der Auflösung des Vertrags von Christoph Kramer (34) im vergangenen Jahr hat dann auch der letzte Platzhirsch einer starken Ära um Yann Sommer (36) oder Jonas Hofmann (32) die Borussia verlassen.

Die entstandenen Lücken wurden von Neuzugängen wie Tim Kleindienst oder und Philipp Sander (27) ausgefüllt. Auch junge Hoffnungsträger wie Rocco Reitz (22) haben sich in dem neuen Teamkonstrukt nun endgültig zurechtgefunden und haben ihren Platz in dem (Hierarchie-) Gebilde eingenommen. "Die Transfers, die wir getätigt haben, mehr zielgerichtet auf Erfahrung, Persönlichkeit und Kabine, haben der Mannschaft gut getan ", sagte Seoane, der aufgrund der durchwachsenen Leistungen seines Teams bereits stark in die Kritik geraten war.

Konkurrenzfähiger Angriff, löchrige Defensive

Diese Veränderungen wirken sich allerdings mittlerweile nachhaltig positiv auf das Gladbacher Spiel unter Seoane aus. Der entscheidende Unterschied zur vorangegangenen Spielzeit ist schnell auszumachen. Während die Offensive auch schon in der Vorsaison konkurrenzfähig war (vergangenen Saison 40 Tore nach 26 Spieltagen, aktuell 43 Treffer), sieht es in der Defensive ganz anders aus.

Die Abwehr war in der Vergangenheit überaus löchrig und wenig konsistent. 67 Gegentore kassierte das Seoane-Team zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison, derzeit sind es lediglich 40. Die Gladbacher haben zu einer neuen Stabilität gefunden.

Viel weniger Remis und verspielte Führungen

Das hat natürlich positive Auswirkungen auf die Ergebnisse. Die Borussia schafft es mittlerweile viel häufiger, Führungen über die Ziellinie zu tragen. Vor allem die Zahl an Unentschieden und verspielten Führungen ging zurück: Es gab bislang erst vier Punkteteilungen (in der kompletten letzten Saison waren es 13) und erst eine verspielte Führung (die wenigsten mit Union Berlin, letzte Saison waren es mit 13 noch die meisten aller Mannschaften).

Dieser Wandel ist ein echter Punktelieferant. Mit nun 40 Zählern (Vorsaison: 28 Punkte) haben sich die Fohlen frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigt, was trotz der internationalen Perspektive die wohl wichtigste Nachricht am Niederrhein ist - und für Planungssicherheit sorgt.

Dafür sorgten zuletzt vier Auswärtssiege in Folge, so dass drei sieglose Heimspiele in Serie nicht so ins Gewicht fielen. Das Saisonziel, ein einstelliger Tabellenplatz, dürfte der Klub mindestens erreichen.