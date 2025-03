Strafen werden Haien in Bremerhaven wieder zum Verhängnis

Stand: 26.03.2025, 21:32 Uhr

Die Kölner Haie haben den nächsten Matchball im Playoff-Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins ausgelassen. Am Mittwoch unterlag der KEC in Spiel fünf in Bremerhaven mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) und führen damit in der Serie nur noch mit 3:2. Zwei Treffer der Pinguins fielen bei Kölner Unterzahl.

Von Lukas Thiele