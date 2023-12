Weltpremiere: Harry Potter Ausstellung in Köln

26 Jahre ist es jetzt her, dass der erste Teil der Harry Potter-Bücher erschien und einen wahren Hype ausgelöst hat. Jedes weitere Buch der Reihe wurde sehnsüchtig erwartet. Es folgten Filme, Computerspiele, Fanartikel und vieles mehr. Jetzt gibt es wieder etwas Neues aus dem Harry Potter-Universum: die immersive Ausstellung "Visions of Magic". Am Freitag (8.12.) eröffnet sie im Odysseum in Köln.

Pre-Opening mit Fans und Prominenz

Schon vor der offiziellen Eröffnung dürfen einige geladene Fans und die Presse einen Blick in die Ausstellung werfen. Mit dabei sind auch Valeria Viethen aus Siegburg und ihre Freundin, die Filmbloggerin Hello Chrissy.

Sie tragen grüne Schals, die sie als Fans des Hauses Slytherin zu erkennen geben. Und natürlich haben sie auch eigene Zauberstäbe dabei. Doch gleich am Eingang bekommen sie von den Museumsmitarbeitenden spezielle Zauberstäbe überreicht, die sie in den nächsten 60 bis 90 Minuten an- und ausknipsen werden.

Auch die Schauspieler von Fred und George Weasley sind gekommen

In jedem Raum wartet auf sie ein magischer Ort aus der Harry Potter-Welt wie zum Beispiel die Halle der Prophezeiungen, in der hunderte Glaskugeln Geheimnisse hüten.

Mit ihren Zauberstäben können Valeria und Chrissy Einfluss nehmen auf die Projektionen und Requisiten. Zur Weltpremiere sind auch James und Oliver Phelps angereist, die in den Filmen die Zwillingsbrüder Fred und George Weasley spielen.

"Es ist einfach cool, einen Zauberstab zu benutzen und wirklich ein Ergebnis zu sehen. Beim Filmen tut man nur so. Aber hier hält man den Zauberstab hin und eine Eule erscheint." James Phelps, Schauspieler

Der Aufbau der Ausstellung hat rund zwei Monate gedauert

130.000 Tickets wurden noch vor dem Eröffnungstag verkauft. Es sind aber nicht nur diese Zahlen, die den Odysseum Geschäftsführer Andreas Waschke zufrieden machen. Auch die Tatsache, dass die Weltpremiere in Köln und nicht anderswo stattfindet. Alle großen Städte hätten sich darum gerissen. Sein Haus aber auch die Stadt und die Region könne stolz sein, dass die Weltpremiere nach Köln kommt, sagt Waschke.

Für Kinder ab 12 Jahren empfohlen

Valeria und Chrissy geben nach einem fulminanten Finale ihre Zauberstäbe mit einem breiten Grinsen und sogar ein wenig Gänsehaut wieder ab. Als große Harry Potter Fans hat sich für die beiden Freundinnen die Ausstellung gelohnt. Bei Eintrittspreisen ab 20,90 ist es allerdings kein ganz günstiges Vergnügen. Und empfohlen wird die Ausstellung für Kinder ab 12 Jahren. Bis zum 2. Juni 2024 wird "Visions of Magic" in Köln bleiben.