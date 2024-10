Der mutmaßliche IS -Anhänger lebte zuletzt in Dinslaken und arbeitete in der Autopflege. Er soll Anschläge in Europa vorbereitet haben. In einem geheimen Chat beschrieb er einem Kontaktmann, der dem IS zugeschrieben wird, seine Ungeduld: Er wolle unbedingt " Selbstmordattentäter werden " und könne es " kaum erwarten ". Der IS-Kontakt soll darauf knapp geantwortet haben: " Klar ".

Verschlüsselte Kommunikation mit IS Kontaktmann

Den Ermittlungen zufolge soll der Angeklagte bereits im Mai 2022 den Kontakt zum Islamischen Staat gesucht haben. Über den Messenger-Dienst Telegram schwor er im Juni 2023 seine Treue zum IS. Daraufhin soll das Vorgehen für eine mögliche Tat besprochen worden sein.