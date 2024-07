Terrorprozess gegen sieben mutmaßliche Islamisten aus NRW

Stand: 30.07.2024, 06:00 Uhr

Der Fall hatte vor einem Jahr für Aufsehen gesorgt. Am 6. Juli 2023 waren in NRW sieben mutmaßliche islamistische Terroristen festgenommen worden. Im Ennepe-Ruhr-Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis, in Gelsenkirchen, in Gladbeck, in Düsseldorf und im Kreis Warendorf waren laut Innenministerium 15 Objekte durchsucht worden. Seitdem sitzen die sieben Männer in Untersuchungshaft.

Von Martin Höke