Das bietet der Düsseldorfer Kunstpalast zur Wiedereröffnung

Zur Eröffnung zeigt der Kunstpalast in Düsseldorf ab Dienstag unter anderem einen historischen Rundgang: In 49 Sälen gibt es etwa 800 Werke zu sehen - in chronologischer Reihenfolge vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Und in allen Formen: Zu sehen sind Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Schmuckstücke, Alltagsgegenstände und anderes. Neben den Highlights und großen Namen der Sammlung zeigt das Museum auch weniger bekannte und teils noch nie ausgestellte Arbeiten.

Eintritt in erster Woche frei

"Wir gehen nicht nach Namen" , sagte Kunstpalast-Direktor Felix Krämer in der Woche vor der Eröffnung. "Wir wollen die Geschichten erzählen." So steht auf den Wandtexten neben den Werken jetzt ganz oben der Name des Werks - und nicht der des Künstlers oder der Künstlerin, wie es in der Regel der Fall ist.

50 Millionen Euro für Sanierung

Kunst und Design der 60er-Jahre im Kunstpalast.

Nach drei Jahren ist die Renovierung des Düsseldorfer Kunstpalasts abgeschlossen. Gekostet hat sie 50 Millionen Euro. Ein Großteil des Gebäudes war in der Zeit geschlossen. Ab Dienstag sind beim neuen Sammlungsrundgang rund 800 Werke aus elf Jahrhunderten zu sehen.

Neu sind zum Beispiel die speziellen Räume für Kinder. Sie liegen ein wenig versteckt und zeigen optische Täuschungen und Illusionen. Besucher können sich ab sofort auch eine Kunstpalast-App herunterladen, die einen Audioguide und Hintergrundinfos enthält. Auch der Innenhof wurde umgestaltet, dort gibt es jetzt ein neues Café. Der Eintritt ist in der Woche der Neueröffnung kostenlos.