Keine Lösung im Kampf gegen Rechtsextremismus

Die hohen Zahlen haben auch den Düsseldorfer Landtag alarmiert. In einer Aktuellen Stunde haben die Abgeordneten darüber debattiert, wie ein jugendorientierter, strategisch modernisierter und digital verbreiteter Rechtsextremismus wirksam bekämpft werden kann. Antworten fanden sie jedoch kaum.

Soziale Medien als Problem

Verena Schäffer (Grüne) fühlte sich angesichts der aktuell hohen Zahlen an die " Baseballschlägerjahre " der 1990er Jahre zurückerinnert. "Sind wir da heute eigentlich wieder?" fragte sie - und forderte etwa eine Stärkung von Beratungsstellen, politischer Bildung und Prävention. "Wir können diese Entwicklung aufhalten, davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen dafür etwas tun" , so Schäffer.

Gerade die Bevorzugung des Hasses durch die Algorithmen in den sozialen Medien stelle die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Hier müssten demokratische Akteure deshalb mehr Präsenz zeigen: "Wir Demokratinnen und Demokraten müssen dort sein, wo die Menschen sind, wo sie Zeit verbringen und das ist nun mal auch das Internet."

Lürbke: "Junge Menschen erreichen wir nicht"

Und genau hier liege die Ironie der Debatte, fand Marc Lürbke ( FDP ): "Die jungen Menschen, um die es geht, die jetzt auf TikTok, auf Instagram oder Telegram durch den Algorithmus gesogen werden, die erreichen wir doch mit dieser Aktuellen Stunde überhaupt nicht."