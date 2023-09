Dann schwelgt er in Erinnerungen. Wild war’s. Frank Zappa stand immer genau dort an der vorderen Ecke der Theke. Überall waren Projektoren, die die Gäste filmten. Alles wurde sofort übertragen auf die Bildschirmwand, die aus Fernsehern bestand. " Hier war jeder ein Star! ", sagt Uecker.

Andy Warhols Club war Vorbild

Günther Uecker hatte die Idee zu der Bar an der Neubrückstraße 12 in der Düsseldofer Altstadt nach einem Besuch in Andy Warhols "The Dome" in New York. Ein Ort wo Menschen trinken und tanzen, während experimentelle Kunst aller Art präsentiert werden konnte.