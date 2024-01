Handball-EM startet in Düsseldorf - Beste Stimmung bei den Fans

53.000 Zuschauer werden beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz im Stadion erwartet - so viele wie noch nie bei einem Handballspiel.

Und das merkt man auch in der Stadt. Fans alle Nationen, die am Mittwoch gegeneinander antreten, waren schon vom Mittag an in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs - zum Beispiel in schweizer und französischen Trikots oder mit nordmazedonischen Flaggen. Überall vertreten waren aber Deutschland-Trikots und -Schals.

" Das wird ein Handball-Fest "

Hendrik Schettler (rechts) mit seinen Freunden

Hendrik Schettler ist mit drei Freunden schon tagsüber unterwegs. Sie alle spielen selbst Handball und waren vor zwei Jahren auch schon bei der Weltmeisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Dass sie zum Spiel nach Düsseldorf fahren werden, war für sie von Anfang an klar. " Wir haben die Karten vor über einem Jahr gekauft und freuen uns, dass es jetzt endlich so weit ist. Das wird ein Handball-Fest! "

Viele wollen sich so ein Großereignis wie die Europameisterschaft im eigenen Land einfach nicht entgehen lassen - wie Niels Koprivc und seine Freunde aus Radevormwald: " Ob das Handball oder Fußball ist - wenn so ein Event ist, dann sind wir immer dabei. "

Fans aus ganz Deutschland angereist

Doris Frei und ihre Tochter Monja sind eingefleischte Fans. Sie stehen schon am Mittag in der Stadt, um sich auf das Spiel am Abend einzustimmen. Sie tragen Trikots und Blumenketten in Deutschlandfarben. " Wir haben richtig Bock ", meint Monja und jubelt laut. Und ihre Mutter ergänzt: " Die Schweizer hauen wir weg! "

Familie Frei aus dem Schwabenland

Für das Spiel haben die beiden eine lange Fahrt auf sich genommen. " Wir kommen aus dem Schwabenland ", erzählt Monja. " Wir sind heute früh um sechs losgefahren - mit dem Auto, denn die Bahn ist einfach unzuverlässig. "

Bahn erschwert Anreise für einige Fans

Auch wenn das große Bahn-Chaos ausgeblieben ist - Probleme bei der Anreise hatten wegen des Streiks einige. Fans aus Baden-Baden mussten spontan aufs Auto umsteigen, weil der gebuchte Zug nicht gefahren und damit ihr Ticket verfallen ist.

Und eine Gruppe Schweizer Fans, die eigentlich mit dem Zug anreisen wollte, hat spontan einen privaten Bus gemietet, um rechtzeitig fürs Spiel in Düsseldorf sein zu können. Innerhalb Düsseldorfs gab es keine Verkehrsprobleme. Die Rheinbahn war vom Streik nicht betroffen.

