Highlights 2024: NRW erwartet ein großes Sportjahr

Rund um Köln (26. Mai) & Münsterland Giro (03.10.)

Wer sich nicht für Fußball, sondern eher für Radsport begeistern kann, sollte sich den 26. Mai und den 03. Oktober in den Kalender schreiben. Mit dem Traditionsrennen "Rund um Köln" steht ein Radsport-Festival am Rhein an. Neben den Profis, die rund 200 Kilometer durch die Hügel des bergischen Landes fahren, stehen wieder tausende Jedermänner bereit, um sich selbst zu testen. Ziel wird wie jedes Jahr der Rheinauhafen in Köln sein.

Das andere Radsport-Highlight ist der Münsterland Giro, der jedes jahr aufs Neue am Tag der deutschen Einheit Zehntausende Anhänger in die Gegend im Norden von NRW lockt. Dort kommt es anders als beim Kölner Rennen oft zum Manssensprint - mit den schnellen Männern der WorldTour-Teams.

Münsterland Giro - Die letzten 3 Kilometer Sport. . 04:53 Min. . Verfügbar bis 03.10.2024. WDR.

Handball CL Final Four in Köln (08./09.06.)

Handball, zum Dritten: Nach der EM und dem DHB Pokal macht dieses Mal die Champions League halt in Köln. Das Final Four um den wichtigsten europäischen Titel im Vereinshandball findet in der Arena in Deutz statt. Ob ein deutsches Team dabei ist, steht noch nicht fest.

EURO (14.06.-14.07.)

Es ist vermutlich das größte Sporthighlight neben den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 2024 - die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In NRW freuen sich Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln auf Fußballfeste und Fans aus ganz Europa. Während in Köln zum Beispiel die deutschen Gruppengegner antreten, darf sich Düsseldorf über den Titel-Favoriten Frankreich freuen und in Gelsenkirchen steigt unter anderem das Top-Duell zwischen Spanien und Italien.