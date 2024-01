Von Brauweiler wechselte Köster 2015 zum TSV Bayer Dormagen, wo er 2018 sein Debüt in der 2. Handball-Bundesliga gab. 2020 folgte dann der Wechsel nach Gummersbach.

In Kösters Fokus steht jetzt aber die Europameisterschaft - genauer gesagt das Spiel gegen die Schweiz. "Ich beschäftige mich nur mit der Schweiz" , sagte Köster. "Sie sind eine starke und gefährliche Mannschaft. Wir müssen an unserer Limit gehen." Dabei setzt der 23-Jährige auch auf den Heimvorteil: "Es kribbelt schon ordentlich. Ich freue mich am meisten auf die Kulissen. Das wird unfassbar laut in den Hallen und ein einzigartiges Erlebnis, wenn man vor so vielen Menschen spielen darf ", sagte er mit Blick auf das Rekordspiel in Düsseldorf und erinnerte an die WM vor vier Jahren: "Da ist teilweise das Hallendach weggeflogen, weil so viel Stimmung war. Ich hoffe, dass wir so etwas auch erleben können."