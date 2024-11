In Düsseldorf starten die Karnevalisten am Montag in ihre große Jubiläumsession zum 200-jährigen Bestehen - unter dem Motto " 200 Johr - Hütt un wie et wor ".

Das Comitee Düsseldorfer Carneval, dessen Vorstand sich in diesem Jahr fast komplett erneuert hat, will das Winterbrauchtum in Düsseldorf weiterentwickeln und neue Akzente setzen.

Langes Bühnenprogramm zum 11.11.

Das Komitee plant einige Neuheiten zum Jubiläum

Da der Sessionsstart auf einem Montag fällt, ist in diesem Jahr zum Jubiläum ein extra langes Bühnenprogramm am Rathaus geplant. " Wir wollen natürlich auch mit all denen feiern, die an diesem Tag erst noch arbeiten müssen ", betont der neue Komiteepräsident Lothar Hörning.

Bis in den Abend sollen dort Karnevalsbands für Stimmung sorgen, mit der bekannten Kölner Band "Brings" als ein Highlight. " Wir wollen damit auch eine Brücke schlagen im rheinischen Karneval und unser Jubiläum mit allen gemeinsam feiern ", so Hörning.

Die Polizei wird zwar verstärkt in der Altstadt präsent sein, schaut aber relativ entspannt auf das jecke Treiben, zumal der 11.11. nicht auf das Wochenende fällt. " Wir haben hier keine Kölner Verhältnisse ", sagte ein Sprecher. Viele Feiern konzentrieren sich neben dem Marktplatz vor allem auf die Altstadtkneipen.

Noch mehr politischer Biss

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums will der Düsseldorfer Karneval sein Profil weiter schärfen. Die bissige politische Satire, die internationalen Themen, die man bisher vor allem durch Wagenbauer Jacques Tilly am Rosenmontag kennt, soll auch die Narrenfigur Hoppeditz stärker in den Blick nehmen.

Deshalb ist zum 11.11. dieses Mal mit einer wohl besonders bissigen Hoppeditz-Rede zu rechnen, die das Komitee erstmals auch live über seine Social-Media-Kanäle übertragen will. Zuvor ziehen rund 1200 Karnevalisten aus mehr als 50 Vereinen in einem kleinen Umzug vom Rheinufer durch die Altstadt.

Hoppeditz Tom Bauer bei seiner Rede

" Bei mir überwiegt die Vorfreude auf die Rede. Die Anspannung ist jedes Jahr eigentlich die, ist es uns gelungen, dass was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen" , erzählt Tom Bauer, der seit mittlerweile 18 Jahren den Hoppeditz darstellt. Angesichts von Ampel-Aus und Trump-Wahl scheint die aktuelle Themenvielfalt groß. " Die Kunst ist aber, es auch publikumswirksam aufzubereiten ", betont Bauer.

Komitee will mit der Zeit gehen

Der neue CC-Präsident Lothar Hörning

Generell will das Komitee zum Jubiläum stärker mit dem Zeitgeist gehen. Die Karnevalisten wollen deutlich präsenter in den sozialen Medien werden. Der Kinderhoppeditz bekommt zu seinem Erwachen eine eigene Bühne mit Programm. Für die ARD-Fernsehsitzung aus Düsseldorf wurde ein neuer, junger Moderator ausgewählt.

" Wir wollen die Menschen persönlicher, emotionaler ansprechen, mit ihnen das direkte Gespräch suchen ", betont Komiteepräsident Hörning. Dafür ist auch ein "Tag des Karnevals" am 11. Januar geplant.

Dann sollen zahlreiche Biwaks, also Stände und Zelte, verschiedener Vereine in der Innenstadt aufgebaut werden und viele Garden aus Düsseldorf, dem Umland und anderen Hochburgen durch die Straßen ziehen, um das Jubiläum zusammen mit den Düsseldorfern zu feiern.

Über dieses Thema berichten wir am 10.11.2024 im WDR Radio: WDR aktuell.