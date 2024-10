In Köln gibt es bereits mehrere Waffenverbotszonen - zum Beispiel in der Kölner Innenstadt an den Partymeilen an den Ringen oder der Zülpischer Straße. Diese gelten in der Regel erst ab 20 Uhr abends. Da der Karnevalsauftakt am Montag, 11.11., um 11:11 Uhr startet und es dann bereits sehr voll sein wird, will die Kölner Polizei die Waffenzone zeitlich ausweiten.

Dazu hat das zuständige Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste einen entsprechenden Antrag gestellt. Über den Antrag wird jetzt entschieden. Außerdem will die Polizei die Waffenzone räumlich ausweiten. Das Waffenverbot soll dann auch an den Uniwiesen gelten. Die Uniwiesen liegen in der Nähe der Zülpischer Straße und werden häufig als Ausweichfläche genutzt, wenn es zu voll wird.

Waffenverbotszonen erleichtern Kontrollen

Grundsätzlich sind die meisten Waffen auch außerhalb von Waffenverbotszonen nicht erlaubt. Die Zonen erlauben den Polizeibeamten aber, Personen ohne konkreten Verdacht zu kontrollieren. Außerdem können zum Beispiel Messer bereits mit einer Klingenlänge von vier Zentimetern beschlagnahmt werden.

