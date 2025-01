Baskets Bonn verlieren intensives Spiel in Hamburg

Den Start ins dritte Viertel verpennte Bonn aber wieder. Bei den Baskets ging zunächst viel zusammen und Hamburg nutzte das. Ivey stellte per Drei-Punkte-Spiel auf 53:46 für die Gastgeber. Thomas Kennedy setzte daraufhin ein Zeichen und sorgte mit seinem Dunk für eine Hallo-Wach-Effekt.

Hamburgs Ivey schwer zu stoppen

Das zeigte Wirkung. Vier schnelle Punkte von Pape und wieder Kennedy brachten Bonn wieder auf 52:53 heran. McGhee sorgte anschließend per Dreier für den nächsten Führungswechsel (55:54, 27.). Allerdings war Hamburgs Ivey an diesem Abend schwer zu stoppen. Erst sorgte er per Dreier für die erneute Hamburger Führung, dann erhöhte er per Korbleger zum 64:61 für die Towers nach dem dritten Viertel.

Das vierte Viertel blieb in den ersten Minuten ausgeglichen. Bei beiden Mannschaften mussen mit McGhee und Ivey beide Point Guards mit Foulproblemen auf die Bank. Mitte des Spielabschnitts leistete sich Bonn allerdings gleich drei erfolglose Angriffe in Folge. Hamburg nutzte das, um sich mit sieben Punkten abzusetzen (76:69, 35.).

Towers entscheiden das Spiel von der Freiwurflinie

Als Jordan Barnett dann auch neun Punkte Führung für die Towers stellte (80:71), nahm Moors rund vier Minuten vor Ende die nächste Auszeit. Fleming sorgte anschließend per Dreier für das 80:85 aus Bonner Sicht und zwang so Hamburg zu einer Auszeit. Näher heran kamen die Baskets aber nicht mehr. Die letzten Dreierversuche gingen daneben. Stattdessen entschied Hamburg das Spiel von der Freiwurflinie.

Weiter geht es für die Baskets mit dem wichtigen Spiel in den Play-Ins der Champions League gegen Reggiana am Mittwoch (15.01.2025, 20 Uhr). In der Bundesliga kommen am Sonntag (19.01.2025, 15 Uhr) die Frankfurt Skyliners nach Bonn.

Quelle: lt