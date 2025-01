Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie bauten die Iserlohner den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf fünf Punkte aus. Iserlohn ist elfter, einen Platz hinter Nürnberg. Nächster Gegner der Sauerländer sind am Sonntag (12.01.2025, 16.30 Uhr) die Straubing Tigers.

DEG verliert nach Overtime

Auf dem Abstiegsplatz steht nach wie vor die Düsseldorfer EG, die gegen Straubing am Freitag aber immerhin einen Punkt holte und erst in der Overtime mit 3:4 (2:0, 0:1, 1:2) verloren. Dabei sorgten Bennet Roßmy (7.) und Tyler Gaudet (13.) für eine Düsseldorfer 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. Im Mittelabschnitt stellten Elis Hede (37.) und Josh Samanski (42.) aber wieder auf remis. Im letzten Drittel ging die DEG durch Kyle Cumiskey (46.) wieder in Führung, drei Minuten vor dem Ende erzwang erneut Samanski aber die Overtime. Nelson Nogier war es dann, der nach drei Minuten in der Verlängerung den Extrapunkt für die Gäste besorgte.

Düsseldorf hat damit nun 29 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf die Augsburger Panther auf dem ersten Nichtabstiegsplatz beträgt zwei Punkte. Straubing steht mit 50 Punkten auf Rang sieben. Nun steht jedoch eine schwere Aufgabe für die DEG an. Am Sonntag (14 Uhr) kommt Meister Eisbären Berlin nach Düsseldorf.