Düsseldorf zufrieden mit Sharing-Stationen für E-Scooter

E-Scooter, die kreuz und quer auf Gehwegen oder sonstwo parken. Dieses Problem gab es wie in anderen Städten auch in Düsseldorf. Doch in der Landeshauptstadt habe sich die Situation verbessert, sagt die Stadt. Mittlerweile gebe es dort nämlich das NRW -weit größte Netz an Sharing-Stationen, das sind ausgewiesene Parkflächen.

Sharing-Stationen bisher nur in der Innenstadt

Auf den rund 100 Flächen werden nicht nur E-Scooter, sondern auch Leih-Fahrräder und Leih-Mopeds sicher abgestellt. Das klappt, sagt der Düsseldorfer Mobilitätsdezernent Jochen Kral: "In den vergangenen zwei Jahren ist es gelungen, das Scooter-Parken zu regulieren und stadtverträglich zu gestalten."

100. Düsseldorfer Sharing-Station am Schauspielhaus

Das System funktioniert im Moment nur in den Düsseldorfer Stadtteilen Altstadt, Carlstadt und Stadtmitte. Scooter können dort technisch nur noch an den Sharing-Stationen geparkt werden - sonst loggt sich die dazugehörige App nicht aus. Der Nutzer zahlt dann also weiter.