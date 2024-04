Ehrenbürgerwürde für "Väter des Erfolgs" aus Leverkusen?

Der Titel von Bayer Leverkusen ist für den Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen, Uwe Richrath, eine " sensationelle und historische Leistung ", die gewürdigt werden sollte: mit der Ehrenbürgerwürde für vier wichtige Männer des Vereins.

" Väter des Erfolgs "

Das sind im Einzelnen: Cheftrainer Xabi Alonso, Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, Clubchef Fernando Carro sowie Werner Wenning, der Vorsitzende der Geschäftsführung.

Die (...) Personen haben im außerordentlichen Maße durch ihre verantwortliche Arbeit zum Erfolg der Herrenfußball-Bundesligamannschaft der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH beigetragen. Zitat aus einer Vorlage an den Leverkusener Stadtrat

Die Stadt Leverkusen freut sich über "eine sensationelle und historische Leistung"

Weiter heißt es in einer Vorlage an den Rat der Stadt Leverkusen, die vier Entscheider hätten sich "in herausragender Weise um Leverkusen verdient gemacht. Ihnen gebührt dafür die besondere Anerkennung der Stadt Leverkusen. "

Der Rat der Stadt Leverkusen will in seiner Sitzung am 6. Mai über den Vorschlag des Leverkusener Oberbürgermeisters entscheiden.

Auch bald "Xabi-Alonso-Straße" am Stadion?

Die Stadt prüft auch, ob eine Straße oder ein Platz in der Nähe des Leverkusener Fußballstadions bald nach Xabi Alonso benannt werden könnte.

