"Xabi I. von Deutschland" Europas Presse feiert Leverkusen und seinen König

Dass in Spanien mit Felipe VI. ein König das Amt des Staatsoberhauptes bekleidet, ist bekannt. Nach dem ersten Leverkusener Meistertitel hat nun auch Deutschland wieder einen König. Zumindest, wenn es nach der spanischen Presse geht.

Spanien

"Marca": "Xabi I. von Deutschland: Bayer Leverkusen erobert die erste Bundesliga-Meisterschaft seiner Geschichte. Was weder Borussia Dortmund noch RB Leipzig seinerzeit geschafft haben, ist Bayer Leverkusen gelungen: Die Tyrannei der Bayern zu beenden."

"As": "Bayer Leverkusen ist Meister. Xabi ist Meister. Der Fußball ist Meister. Nach elf Jahren Bayern-Tyrannei, hat der König in der Bundesliga zum ersten Mal gewechselt."

"Sport": "Xabi Alonso regiert die Bundesliga mit Leverkusen. Anderthalb Jahre, um 119 Jahre Geschichte zu begraben. Anderthalb Jahre, um ein kaputtes, identitätsloses und in der Liga versunkenes Team in eine Dimension zu führen, von der es in seinen kühnsten Träumen nur geträumt hatte. Anderthalb Jahre, um ganz Deutschland zu sagen, dass es in der Bundesliga etwas mehr gibt als Bayern."

Und auch die "Mundo deportivo" greift in die Kiste des großen und bedeutungsvollen Vokabulars: "Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso ist bereits eine Legende."

Video starten, abbrechen mit Escape Bayers Geschäftsführer Carro - "Wir können das Triple holen" WDR. . 04:50 Min. . Verfügbar bis 14.04.2025. WDR.

Großbritanien

"The Guardian": "Vor allem wegen der Unternehmensförderung durch Bayer wecken die Leverkusener beim deutschen Fußballpublikum kaum größere Sympathie. Das Plastiketikett verfolgt sie weiterhin. Die vielleicht größte Leistung von Alonsos Team in dieser Saison bestand also darin, etwas so unbestreitbar Menschliches zu schaffen. (...) Eine neue Realität nahm Form an, eine Trennung zwischen vergangenen Qualen und gegenwärtigen Fantasien, zwischen dem Leverkusen, das jetzt existiert, und dem Leverkusen, das es nie wieder geben wird."

"Independet": "Bayer Leverkusen gewinnt die Meisterschaft und beendet nach elf Titeln die Serie von Bayern München. Leverkusen war unten in der zweiten Tabellenhälfte, als Xabi Alonso die Mannschaft im Oktober 2022 übernommen hat. Der Spanier hat den Verein zu einem historischen Titel in seiner ersten vollen Saison als Trainer (einer Profi-Mannschaft) geführt."

"The Sun": "Fans stürmten noch vor Abpfiff zum Feiern los, als Bayer Leverkusen seinen ersten Bundesliga-Titel überhaupt mit einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen besiegelte. Unglaublicherweise beendeten Xabi Alonsos Männer damit Bayern Münchens 12-jährigen Griff um die Krone (...).