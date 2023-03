Der Düsseldorfer Junge aus dem Oscar-Film

Als die Oscarnominierungen für den Film nach der Buchvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 bekannt gegeben wurden, stand Moritz Klaus im Düsseldorfer Schauspielhaus gerade selbst auf der Bühne. "Das war ein bisschen als hätte ich Geburtstag gehabt, weil es sich schnell rumgesprochen hat und dann alle zu mir kamen und gratuliert haben. Das war total verrückt", sagt er dem WDR.

In „Im Westen nichts Neues“ spielt er unter anderem neben Felix Kammerer und Aaron Hilmer einen jungen Soldaten, der sich nach den patriotischen Reden ihres Lehrers mit seinen Freunden im Frühjahr 1917 freiwillig zum Kriegsdienst meldet. Voller Euphorie werden die jungen Männer schnell mit der grausamen Realität des Krieges an der Westfront konfrontiert.

Moritz Klaus steht im Düsseldorfer Schauspielhaus regelmäßig auf der Bühne.

Als Soldat "Frantz Müller" spielt Moritz Klaus zwar nicht die Hauptrolle in der Netflix-Produktion, aber eine durchaus elementare. Bei den British Academy Film Awards 2023 räumte „Im Westen nichts Neues“ bereits sieben Auszeichnungen - unter anderem "Bester Film" und "Beste Regie" - ab und gilt bei den Oscars am 13. März als heißer Kandidat.

Moritz Klaus wurde 1999 in Bergisch Gladbach geboren. Nach dem Abitur spielte er am Jungen Theater Leverkusen, bevor er 2018 fürs Studium an die Hochschule für Musik und Theater in Leipzig ging. Seit 2006 steht er in kleineren Rollen bereits vor der Kamera - nun winkt die ganz große Bühne.

Auf dieser zu stehen ist seine große Leidenschaft. In der Schauspielsaison 2022/2023 ist Moritz Klaus unter anderem im Schauspielhaus in "Macbeth", "Ödipus" und "Franziska" zu sehen. Wie es danach weiter geht, insbesondere wenn „Im Westen nichts Neues“ einen oder gar mehrere Oscars gewinnen sollte, lässt er noch offen. Aber eins ist sicher: Moritz Klaus und Schauspiel - das ist im Westen nun wirklich nichts Neues.

Über dieses Thema berichtet der WDR auch um 19:30 Uhr in der Lokalzeit Düsseldorf.