Was wird Jamshid Sharmahd vorgeworfen?

Der Deutsch-Iraner war im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen worden. Seitdem sitzt er im Iran im Gefängnis. Die iranische Justiz hatte das Todesurteil gegen den 67-jährigen Dissidenten im Februar verkündet. Das Regime wirft Sharmahd vor, an einem Anschlag auf eine Moschee in der südiranischen Stadt Schiras im April 2008 beteiligt gewesen zu sein.

Außerdem werden ihm Kontakte zu westlichen Geheimdiensten vorgeworfen. Vertreter der Bundesregierung und der EU sprachen von einem politischen Prozess, der in keiner Weise rechtsstaatlichen Prinzipien gefolgt sei.

Sharmahd setzte sich für Oppositionsgruppen ein

Der in Teheran geborene Sharmahd war im Alter von sieben Jahren nach Deutschland gekommen und wuchs in Peine und Hannover auf. Seit 1995 ist er deutscher Staatsbürger mit doppelter Staatsbürgerschaft. 2003 wanderte der Familienvater in die USA aus und baute dort ein Software-Unternehmen auf. Gleichzeitig setzte er sich für iranische Oppositionsgruppen ein.