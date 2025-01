1. FC Köln: Uth reist aus Trainingslager ab

Uth hatte bereits am Samstag über Schmerzen in der Wade geklagt. "Um eine gute Diagnostik zu gewährleisten, hat die medizinische Abteilung am Sonntagabend entschieden, dass Mark Uth zurück nach Köln reist" , hieß es in einer Mitteilung des Herbstmeisters.

Der Klub bemühte sich zwar, in Malaga einen MRT-Termin zu organisieren, durch den spanischen Feiertag am 6. Januar war dies aber nicht möglich. In dieser Saison kommt Uth bislang nur zu 37 Einsatzminuten. Zuletzt hatte den Stürmer schon eine Adduktorenverletzung gebremst, davor eine Leistenverletzung.

