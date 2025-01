" Wenn man in einen Supermarkt hereingeht, sollte man schauen, welches Regal zu einem passt. Achte auf das Geld, das du ausgibst. Das ist hanseatisch ", sagte der in Rheine geborene 61-Jährige am Dienstag bei seiner Vorstellung.

Stegemann hatte zum Jahresbeginn die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Stephan Schippers angetreten. " Ich denke lieber dreimal nach, bevor wir eine große Summe Geld ausgeben. Das hat bei Borussia ja Tradition und hat uns auch gutgetan, wenn man beispielsweise an Helmut Grashoff zurückdenkt. Für mich ist es wichtig, dass ich es so handhabe, wie ich es für meine Familie handhabe: Was kann ich meiner Familie zumuten und was nicht? ", sagte Stegemann.

Stegemann: " Empfinde es als große Ehre "