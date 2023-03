Todesurteil gegen Deutsch-Iraner: Tochter warnt vor schneller Exekution

Das Todesurteil gegen Sharmahd war erst vor wenigen Wochen, einen Tag nach der Bekanntgabe neuer Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen den Iran, verkündet worden. Die Angehörigen des verurteilten Dissidenten hatten all ihre Hoffnung auf ein Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Islamischen Republik gesetzt, das für die kommende Woche angesetzt war.

Doch nun könnte alles sehr schnell gehen: Sie habe erfahren, dass das Berufungsverfahren schon an diesem Wochenende eingeleitet wurde, warnte Sharmahds in den USA lebende Tochter Gazelle am Samstag bei Twitter. " Das heißt das Urteil könnte innerhalb von kürzester Zeit bestätigt und vollstreckt werden!!! "

Prozess im Hauruck-Verfahren?

Dass das Verfahren so plötzlich angesetzt wurde, sei kein Zufall, sagt Gazelle Sharmahd. Am Wochenende sei das deutsche Auswärtige Amt schlecht besetzt und es gebe weniger Möglichkeiten, über diplomatische Kanäle Einfluss zu nehmen.

Sie appellierte eindringlich an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), jetzt Druck aufzubauen und die Exekution ihres Vaters zu verhindern. " Ich bitte alle darum, so laut wie möglich zu sein und meinem Papa zur Seite zu stehen! " Jetzt gehe es um Leben oder Tod.

Vorwurf: Terrorismus

Die iranische Justiz hatte das Todesurteil gegen den 67-jährigen Dissidenten im Februar verkündet. Das Regime wirft Sharmahd vor, an einem Anschlag auf eine Moschee in der südiranischen Stadt Schiras im April 2008 beteiligt gewesen zu sein. Offenbar hatte der Angeklagte eine Beteiligung am Attentat gestanden. Außerdem werden ihm Kontakte zu westlichen Geheimdiensten vorgeworfen. Vertreter der Bundesregierung und der EU sprachen von einem politischen Prozess, der in keiner Weise rechtsstaatlichen Prinzipien gefolgt sei.

Die deutsch-iranische WDR-Journalistin Isabel Schayani bestätigt diese Sichtweise: " Solche Urteile entstehen unter Folter. Irgendwann gestehen sie das dann. " Politische Gefangene wie Sharmahd seien für das Regime in Teheran nicht viel mehr als Schachfiguren, mit denen man ausländische Regierungen unter Druck setzen könne.

Die Bundesregierung hatte als Reaktion auf das Urteil den iranischen Botschafter einbestellt und zwei Diplomaten des Landes verwiesen. " Wir fordern Iran auf, das Todesurteil für Jamshid Sharmahd zu widerrufen und ihm ein faires und rechtsstaatliches Berufungsverfahren zu ermöglichen ", erklärte Baerbock.

Sharmahd für Wiederbelebung der iranischen Monarchie

Jamshid Sharmahd ist in Deutschland aufgewachsen und vor rund 20 Jahren mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Von dort aus setzte sich der Deutsch-Iraner für eine Restitution der iranischen Monarchie ein, die durch die Islamische Revolution im Jahr 1979 gestürzt worden war. Der Iran hatte Sharmahds Festnahme im August 2020 bekannt gegeben. Nach Angaben seiner Familie wurde der Oppositionelle bei einem Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst entführt.

Politische Patenschaft durch Friedrich Merz

CDU -Chef Friedrich Merz hatte Anfang Januar angekündigt, eine "politische Patenschaft" für Sharmahd zu übernehmen. " Mit meiner Patenschaft will ich ein Zeichen setzen für alle Männer und Frauen, die im Iran für ein freies, selbstbestimmtes Leben kämpfen ", hieß es auf Merz' Twitter-Account.

Nach dem Todesurteil hatte Merz die Bundesregierung aufgefordert, dem Iran klarzumachen, welche harten Folgen der Tod des Deutschen für die Beziehungen beider Länder haben werde. Eine Exekution müsse dazu führen, dass die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen werden.