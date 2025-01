Elfmeter bringt Fortuna gegen Rotterdam um den Lohn

Wahrscheinlich wäre die Partie am Ende 0:0 ausgegangen, wäre den Düsseldorfern nicht noch ein folgenschweres Foul unterlaufen. André Hoffmann brachte Zepiqueno Redmond im Strafraum zu Fall, der Schiri pfiff Elfmeter. Den verwandelte Ivanušec sicher ins rechte Eck (109.).

Trotz der knappen Niederlage war Cheftrainer Daniel Thioune nicht unzufrieden: " Wenn man gegen Rotterdam nach 120 Minuten mit 0:1 nach einem Elfmeter verliert, hat man nicht allzu viel verkehrt gemacht ", sagte der F95-Coach. " Ich war mit unserem Positionsspiel zufrieden", so Thioune weiter: "Wir konnten uns zwar nicht so viele Torchancen herausspielen, was aber vor allem am Gegner lag. Defensiv haben wir es Feyenoord heute nicht leicht gemacht. "

Ebenfalls positiv: Nicolas Gavory feierte nach Verletzungspause sein Comeback.

