Die Trauerfeier wird am Sonntagvormittag im Solinger Theater- und Konzerthaus stattfinden. Dort trifft sich der Bundespräsident zunächst mit den Angehörigen der Opfer. Auf dem Programm steht auch ein Gespräch mit den Rettungs- und Einsatzkräften, die nach der Messerattacke die Verletzten versorgt und traumatisierte Zeugen betreut hatten.

Die Stadt Solingen hat dafür gesorgt, dass auch die Bevölkerung an der Trauerfeier teilnehmen kann. 250 Tickets waren für die Veranstaltung im Theater- und Konzerthaus online verfügbar und nach kurzer Zeit vergriffen. Neben dem Bundespräsidenten werden auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach Trauerreden halten. Musikalisch begleitet wird das Programm durch die Bergischen Symphoniker.

Bundespräsident besucht Ort des Anschlags

Im Anschluss an die Trauerfeier im Konzerthaus besucht der Bundespräsident den Ort der tödlichen Messerattacke in der Solinger Innenstadt. Dort wird er einen Kranz im Gedenken an die Opfer niederlegen und mit einer Schweigeminute der Opfer gedenken.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte den Fronhof bereits am Montag besucht, zusammen mit Ministerpräsident Wüst und dem Solinger Oberbürgermeister. Enttäuschend allerdings für viele Solinger, die aus diesem Anlass dorthin gekommen waren: Die Rede des Bundeskanzlers war nur für Medienvertreter gut zu verstehen und wurde nicht per Lautsprecher übertragen.

Schweigeminute und Kranzniederlegung

Auch auf LED-Wänden in Solingen: Kerzenlicht als Zeichen der Trauer und Solidarität

Zum Gedenken auf dem Platz in der Innenstadt gehört auch ein Glockengeläut in der evangelischen Stadtkirche, die die Stirnseite des Fronhofs bildet. Schon am Freitag hatten sich dort viele Solinger zu einer Schweigeminute getroffen - genau um 21:37 Uhr, also dem Zeitpunkt, als der Messerangriff auf dem „Festival der Vielfalt“ zum 650. Stadtjubiläum begann.