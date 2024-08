Scholz trifft in Solingen ein nach dem Attentat

9.15 Uhr an diesem Montagmorgen, Tag drei nach der schrecklichen Tat in Solingen. Heute wird Bundeskanzler Olaf Scholz in Solingen erwartet, rund um das Rathaus haben sich unzählige Bereitschaftswagen und unzählige Polizisten postiert. Es ist mit Flatterband abgesperrt, Rettungswagen und Notarzt stehen parat. Und wieder, auch heute, unzählige Kamerateams aus dem ganzen Land. Ein bisschen gespenstisch ist es, wie gut hier alles bewacht ist.

Politiker kommen zusammen: Wüst, Feaser und Reul erwarten Scholz

Politiker sind vorgefahren

Die ersten lokalen Politiker stehen da, in Erwartung des Bundeskanzlers und des Ministerpräsidenten. Auch ein paar Schaulustige sind gekommen. NRW -Innenminister Herbert Reul ist ebenfalls da, zum dritten Mal inzwischen. Nachdem er Freitagnacht schon direkt nach der Tat gekommen war und erste Statements gegeben hatte - und erneut am Samstag, zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und dem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst.

Passant macht sich Sorgen

Stavros Kiwopulos - ein Passant - ist gerade mit dem Fahrrad vorbeigekommen. Dass der Bundeskanzler kommt, das weiß er und hält deshalb an. Ein wichtiger Besuch findet er, damit das Thema auch wirklich wichtig herüberkommt. Er habe die Geschichte von Solingen immer schon verfolgt, als Griechen-Deutscher sei er hier geboren und aufgewachsen. Und er wisse langsam nicht mehr, wie das weitergehen soll: " Nicht, dass wir hier noch auf einen Bürgerkrieg zusteuern. "

Technisches Berufskolleg ist mit einer Klasse vor Ort

Schüler des Technischen Berufskollegs kommen mit Blumen zu Scholz-Termin

Lena und Alicia sind heute mit ihrer Klasse vom Technischen Berufskolleg da. Alle tragen eine rote Blume in der Hand, die wollen sie gleich niederlegen. Denn auch aus ihrer Klasse sind einige Menschen betroffen, direkt oder indirekt. Dass der Bundeskanzler kommt und Emotionen zeigt, das finden Sie auf jeden Fall gut und wichtig.

Gemeinsames Gedenken und Statement

Auch viele lokale Politiker von der Basis sind hier vor Ort. Sie sind zwar auch emotional, appellieren aber mehr an die Menschen und die Politiker, die Streitigkeiten nicht auf unseren, auf den Solinger Straßen auszutragen. Das seien Diskussionen, die überregional geführt werden müssen und nicht bei uns Trauernden in Solingen.

Spürhunde im Einsatz

Mehrere Politiker kommen in Solingen zusammen

Ich gehe jetzt in den abgesperrten Pressebereich, wo ich mehrmals von der Polizei kontrolliert werde. Erst muss ich die Ausweise zeigen, dann kommt ein Spürhund zum Einsatz. Er schnüffelt meine Tasche ab. Erst dann kann ich passieren. Jetzt erreichen die ersten Polizeiwagen den Fronhof. Sie haben sich durch die Fußgängerzone geschlängelt, vorbei an vielen Schaulustigen.

Bundeskanzler Olaf Scholz eingetroffen

Jetzt biegt die Delegation um die Ecke. NRW Ministerpräsident, Innenminister NRW und auch der Bundeskanzler in dunklen Anzügen. Nebeneinander nehmen sie Aufstellung vor den niedergelegten Blumen und Kerzen vor der Stadtkirche in Solingen. Dann laufen sie weiter Richtung Tatort auf dem Fronhof. Der ist zwar inzwischen wieder freigegeben, aber jetzt gerade für den Bundeskanzler abgesperrt, so dass auch die Presseleute nicht hinterher dürfen. Mindestens 100 Reporter und Passanten warten jetzt vor der Absperrung, bis der Kanzler zurückkehrt und hoffentlich einige Worte spricht.

Großes Interesse an Scholz-Besuch in Solingen

Wir sind jetzt auf dem Frohnhof angekommen. Auf der Bühne, die von der Veranstaltung noch steht, ist auf der LED Wand eine brennende Kerze zu sehen. Auch hier konnten die Menschen trauern, seit der Platz wieder freigegeben wurde. Der Kanzler und die Delegation befinden sich im Moment in der gläsernen Werkstatt, dort wird Scholz über alles informiert.

Gleich soll es ein Statement für die Presse geben. Außerdem ist wohl geplant, dass einige der Passanten, die jetzt noch hinter dem Absperrband stehen, gleich auch bis vor den abgesperrten Bereich im Fronhof kommen. Auch sie könnten sich dann die Worte von Olaf Scholz anhören.

An allen drei Eingängen. Zum Fronhof haben sich inzwischen mehrere 100 Passanten gesammelt, die auch gerne den Bundeskanzler sehen würden. Aber nur eine kleine Menge darf wirklich hinter die Absperrung auf dem Platz. Die Ansprache des Bundeskanzlers wird voraussichtlich über die Bühnentechnik, die noch steht, abgewickelt, so dass auch die übrigen Umstehenden zumindest zuhören können.

Solinger Bürger machen sich große Sorgen

Zwei Solinger, die im Ausland geboren wurden, aber schon seit Jahrzehnten in der Stadt leben, machen sich große Sorgen. Eine Frau: " Ich bin hergekommen, weil ich gerne hören möchte, was er sagt. In dieser Fassungslosigkeit, die wir hier alle erleben seit Freitag, hoffe ich, dass er uns was Konkretes sagt darüber, was hier passiert ist, oder wie es weitergehen soll. Einen Wechsel in der Politik muss es auf jeden Fall geben. Dass es mehr Kontrollen gibt über Menschen, die ins Land kommen. Also ich bin auch nicht in Deutschland geboren, ich bin seit 30 Jahren hier in Solingen. Es hat sich so vieles geändert in letzter Zeit und das Auswanderungsgesetz muss auch ein bisschen härter werden. Das ist meine Meinung ."

Ein weiterer Solinger erhofft sich nicht viel vom Besuch von Olaf Scholz. " Die haben versprochen, versprochen, aber bis jetzt ist nichts passiert und ich glaube, es passiert auch nichts. Das ist meine Meinung. Was in der letzten Zeit hier passiert in Deutschland, das ist kein Deutschland mehr wie früher. Ich bin seit 1974 hier und weiß ganz genau, was früher war hier war und was jetzt hier ist. Das ist ein Unterschied ".

Fronhof muss kurzfristig geräumt werden

Jetzt verschiebt sich allerdings der Auftritt des Bundeskanzler erst mal um mehrere Minuten, denn am Rande der umstehenden Passanten ist offenbar ein Mensch kollabiert. Der Rettungswagen muss anrücken. Und dazu müssen auch die Passanten erst mal den Fronhof kurz verlassen.

Anschlag von Freitagabend - Solingen in Trauer

