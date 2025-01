Nach Terrier-Verletzung - Leverkusen leiht Villas Buendia aus

Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Der Leihvertrag des 28-Jährigen gilt bis zum Ende der laufenden Saison. "Emiliano Buendia ist ein guter, technisch versierter Fußballer, der leidenschaftlich und durchsetzungsstark agiert. Er hat sich in der anspruchsvollen Premier League in mehr als 100 Spielen bewährt" , sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes laut Mitteilung.

Vor seinem Wechsel zu Aston Villa 2021 war Buendia unter anderem für Norwich City und den FC Getafe aktiv. In der laufenden Premier-League-Spielzeit kommt der Rechtsfuß bisher auf 20 Pflichtspiel-Einsätze, darunter vier in der Champions League.

Der Franzose Terrier, den der Werksklub erst im Sommer als Verstärkung für das offensive Mittelfeld verpflichtet hatte, fällt nach einem Mitte Januar erlittenen Achillessehnenriss monatelang aus.