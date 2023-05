"Helfen geht nur im Team" - Nachts bei den Rettungskräften im Hohen Venn

Der 44-Jährige Thieme ist seit 1994 ehrenamtlich Feuerwehrmann, genauso lange wie Christian Ruf sich beim THW engagiert. Beide kennen sich, sie wohnen im selben Ort. Auch heute treffen sie wieder aufeinander. Ruf kam aus dem Urlaub direkt in den Einsatz und fährt Thieme nun in seinem blauen Kastenwagen ins Moor. " Das ist hier wie eine zweite Familie. Man trägt sich gegenseitig ", freut sich der 40-Jährige Ruf. Auch Thieme nickt. Er könnte nicht anders als zu helfen, sagt er. Schon als Kind sei das so gewesen.

Der Sinn darin zu helfen, wertet jeden Schlafentzug auf. Christian Ruf, Ehrenamtlicher THW

Helfer holen Löschwasser aus nahegelegene Orten

In solchen Becken wird das Löschwasser gespeichert, bevor es zur Brandbekämpfung ins Moor gepumpt wird.

Als Ruf seinen Kollegen im Moor absetzt, dröhnen Generatoren durch die Nacht. Sie liefern Strom für meterhohe Lichtmasten und Wasserpumpen. Denn mitten im Moor gibt es keinen Hydranten. Die Tankwagen der Feuerwehr müssen das Löschwasser aus den nahe gelegenen Orten holen, um es kurz vor dem Moor in große Plastikbecken zu füllen. Erst dann können es die Feuerwehrmänner über kilometerlange Schläuche ins Moor pumpen und löschen. Jetzt in der Nacht haben hohe Luftfeuchtigkeit, nachlassender Wind und kühle Temperaturen die Brände eingedämmt. So weit, dass auf dem Moorboden nur noch das Gras glimmt. Die Männer sind hoffnungsvoll, dass es auch am Tag nicht wieder angefacht wird. Deshalb wässern sie auch die Nacht hindurch den Boden.

Ohne Zusammenhalt geht es nicht

Für Dominik Marcelli, Roland Heidecker und Siggi Leister (v.l.) geht Helfen nur im Team.

" Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das hier alles zu machen ", sagt Siggi Leister vom DRK . Der 49-Jährige sorgt mit seinen Kollegen für die Versorgung der Feuerwehrleute. 400 Currywürste haben sie von Hand geschnitten, dazu Chili con Carne, Gulasch und Nudeleintopf gekocht. Alles was warm ist und neue Energie für den Einsatz gibt, bringen sie hier ins Moor. " Wenn den Jungs das Essen schmeckt, dann ist das einfach toll ", freut sich Leister. Auch er sagt, es gehe hier nur im Team. Ohne den Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen sei es gerade in solchen Notfällen eigentlich nicht möglich zu helfen. Seine Kollegen nicken. Sie alle stehen ehrenamtlich nachts in ihren Gummistiefeln im matschigen Moorboden.

Helfer bauen mobile Leitstelle ab

Als Kreisbrandmeister Thomas Sprank gegen 3.20 Uhr einen Zettel von seinem Block abreißt, ist für alle der Moment gekommen die mobile Einsatzleitstelle abzubauen. Auf dem Zettel steht, was jeder tun muss - mit vierfachem Durchschlag. Denn auch bei Notfalleinsätzen müssen sie alles dokumentieren. Dennis Schröder steht auf dem Parkplatz in Konzen sieht dem Abbau gelassen entgegen.