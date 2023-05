Feuer im Hohen Venn: Wie Moorbrände auf Umwelt und Klima wirken

Brennendes Pfeifengras: Gefahr für Brutvögel und Kreuzottern

Die gute Nachricht: Das Feuer ist nicht auf das Hochmoor übergesprungen, das heißt: Es brennt kein Torf. Das liegt daran, dass es im Moment sehr nass im Boden ist, sagt Forstamtsleiter René Dahmen: " Die wirklich wichtigen Lebensräume in diesem Venn-Gebiet sind proppevoll mit Wasser. Das einzige, was jetzt brennt, ist Pfeifengras ." Dabei gehe es um abgestorbenes Gras an der Oberfläche.

Fachleute schätzen den Brand von Pfeifengras nicht als ökologische Katastrophe ein. Allerdings brüten in dem Gras und in kleineren Bäumen, die vom Feuer ergriffen werden, Vögel. Außerdem ist dort eine wichtige Kreuzotter-Population angesiedelt, sagt Forstamtsleiter Dahmen: " Wir hoffen, dass der Hubschrauber noch früh genug dieses Gebiet begrenzen kann ." Ein Löschhubschrauber soll die Arbeiten der Feuerwehr aus der Luft unterstützen.

Bei Torfbrand würden große Mengen CO2 freigesetzt

Folgenreicher wäre es, wenn nicht nur das abgestorbene Gras, sondern auch der Torf im Boden brennen würde. Dann würde nämlich CO2 freigesetzt, also ein Treibhausgas, das den Klimawandel beschleunigt. Und zwar viel CO2 : Der niederländische Moorforscher Hans Joosten spricht davon, dass ein Hektar Moor, das in nur einem Zentimeter Tiefe verbrennt, für so viel CO2 sorgt, wie ein Auto, das 200.000 Kilometer fährt.