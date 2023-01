Silvester-Krawalle: Spurensuche in Bonn-Medinghoven

Polizei: Kein Freund und Helfer?

Alfred Bernard

Sozialarbeiter Alfred Bernard arbeitet im Jugendhaus und kennt das Klientel: " Viele haben keine Perspektive. Denn sie sind schon eh stigmatisiert. Der Lehrer nimmt dich nicht ernst, die Polizei nimmt dich nicht ernst. " Für die Jugendlichen sei die Polizei alles andere - nur kein Freund und Helfer. In der Silvesternacht habe sich der ganze Frust entladen, den das Leben in dem sozialen Brennpunkt mit sich bringt, so der Sozialarbeiter.

Mittlerweile hat die Polizei acht Tatverdächtige identifiziert. Am Freitag durchsuchten Ermittler die Wohnungen der 16- bis 19-jährigen jungen Männer. Sie sollen die Übergriffe auf die Einsatzkräfte in einer Chatgruppe geplant haben, so der Verdacht.

Über dieses Thema berichten wir am Samstag ab 18.45 Uhr in der "Aktuellen Stunde" im WDR-Fernsehen.