Was vom Karneval übrig blieb: Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe ziehen Bilanz

Während die Müll-Gesamtmenge aller Umzüge gestiegen sei, hat sich das Müllaufkommen am Rosenmontagszug dem Durchschnittswert angenähert und im Vergleich zu den Vorjahren verringert.

Alle 89 Umzüge haben in diesem Jahr mit mehr als 460 Tonnen 20 Tonnen mehr Müll produziert als 2020. Dafür ist der Wert an Rosenmontag rückläufig. Lag die Gesamtmenge 2020 bei 440 Tonnen, liegt das Müllaufkommen am Rosenmontag mit etwa 140 Tonnen nun im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. 2020 wurden alleine am Rosenmontag 210 Tonnen Müll produziert, so viel wie noch nie zuvor.

Viel Schmutz im Kwartier Latäng

Vor allem im Kwartier Latäng, in Altstadt, Südstadt und in den Grünanlagen fiel mehr Müll an. Nach dem Straßenkarneval arbeiten die Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) immer in zusätzlichen Schichten. Ab fünf Uhr morgens werden die Straßen in diesen Tagen gereinigt.

Problem Glas

Vor allem in den Grenzbereichen des Kwartier Latäng gab es enorme Glasmengen, was zu einem erhöhten Reinigungsaufwand geführt hat. Denn die meisten Flaschen waren zertreten, so dass viele Tonnen Glasscherben entfernt werden mussten.

Auch wenn insgesamt mehr Abfall angefallen ist, die Bodenplatten auf den Ausweichflächen für das Kwartier Latäng haben den Arbeitsaufwand der AWB erheblich erleichterten. Dort konnte ein Teil der Flächen direkt mit den Kehrmaschinen gereinigt werden und musste nicht aufwändig aus den Grasflächen gesammelt werden. Den Großteil der Flächen säuberte die Stadtreinigung aber trotzdem von Hand.