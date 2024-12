WEITERE NACHRICHTEN

Bundestag diskutiert über Mutterschutz nach Fehlgeburten • Zwei verschiedene Gesetzentwürfe (einer von SPD /Grünen und einer von CDU / CSU ) zum Thema Mutterschutz nach Fehlgeburten waren in der vergangenen Nacht in erster Lesung im Bundestag. Beide Entwürfe enthalten unter anderem einen gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten – abhängig vom Zeitpunkt der Schwangerschaft. Eine Regenerationszeit ist für Frauen nach Fehlgeburten bisher vor der 24. Schwangerschaftswoche nicht vorgesehen.

Spendenstand von "Der Westen Hilft" • Bei der WDR-Spendenaktion "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" sind knapp 13.360.000 Euro zusammengekommen. Die Rekordsumme teilt sich auf in das WDR-2-Weihnachtswunder (12.187.391 Euro) und die WDR-Spendenaktion (1.171.831 Euro). Mit dem Geld werden in Kooperation mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen - der "Aktion Deutschland Hilft" - mehr als 30 Projekte unterstützt. Darunter sind auch die Tafeln in NRW .

WDR-Recherche: BAMF prüft Heimreisen für Syrer • Syrer, die in Deutschland Asylschutz haben, können möglicherweise bald in ihre Heimat reisen. Bisher ist aber nicht geklärt, ob sie dadurch ihren Aufenthaltstitel riskieren. Nach WDR-Recherchen arbeitet das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zurzeit an einer pragmatischen Lösung. Man wisse, dass das Interesse der Syrer groß ist, nach dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad ihre Heimat zu besuchen. Das könne man den Menschen nicht auf Dauer verwehren, so die Behörde.

Bundestag beschließt Erhöhung des Kindergeldes • Der Bundestag hat ein höheres Kindergeld und einen Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommensteuer beschlossen. Neben den ehemaligen Ampel-Partnern SPD, Grüne und FDP stimmten auch die Union und die AfD für die Entlastungen. Die beschlossenen Entlastungen sind Bestandteile des ursprünglich von der Ampel-Regierung im Kabinett beschlossenen Steuerfortentwicklungsgesetzes. Der Bundesrat muss dem Gesetzespaket am Freitag noch zustimmen.

Brand in Restaurant in Oberhausen gelöscht • Der Weihnachtsmarkt am Einkaufszentrum CentrO in Oberhausen ist gestern wegen eines Brandes geräumt worden. Das Feuer war in einem leerstehenden Restaurant direkt neben dem Weihnachtsmarkt ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Gegen 20 Uhr veröffentlichte die Stadt Oberhausen eine Abschlussmeldung. Das Feuer sei unter Kontrolle, einige Einsatzkräfte würden es in den nächsten Stunden noch beobachten, auch im Hinblick auf mögliche Glutnester.

Erneute Zugausfälle zwischen Köln, Bonn und Koblenz • Bahnkunden müssen sich zwischen Köln und Koblenz ab heute auf Zugausfälle und Umleitungen einrichten. Zwischen Oberwinter und Bonn erneuert die Bahn die Weichen. Die Folgen: Bis zum 27. Februar 2025 werden die IC und ICE -Züge auf die rechte Rheinseite umgeleitet. Anstatt auf den Hauptbahnhöfen in Köln und Bonn halten sie in Köln Messe/Deutz und Bonn-Beuel. Die Bahnhöfe Andernach und Remagen werden von diesen Zügen nicht angefahren. Die Linie RB 48 zwischen Köln Hauptbahnhof und Bonn Mehlem fällt bis zum 3. Januar aus. Ab dem 3. Januar fallen auf dieser Strecke auch zahlreiche Regionalbahnen aus. Dann beginnt die Bahn mit den Bauarbeiten für das neue elektronische Stellwerk in Bonn-Bad Godesberg.

Makaberer Wettbewerb bei Rettungsdienst in Unna • Mitarbeitende eines Rettungsdienstes in Unna haben einen Pokal bekommen, wenn sie in ihren Schichten die meisten Todesfälle hatten. Die Geschäftsleitung des Reinoldus Rettungsdienstes wurde von einem Mitarbeiter darüber informiert und schritt ein. Der Dienststellenleiter und sein Stellvertreter sind von ihren Führungsaufgaben entbunden. Sie hätten das Spiel zwar nicht eingeführt, aber auch nicht unterbunden. Alle Mitarbeitende wurden an andere Dienststellen versetzt.

Wechselhafter Vormittag - freundlicher Nachmittag • Heute wechseln sich am Vormittag Sonne und dichte Wolken ab, und vereinzelt kommt es noch zu Regen-, im Bergland ab etwa 400 Metern zu Schneeschauern. Besonders am Nachmittag bleibt es auch länger trocken und freundlich, nur im Bergland sind dann noch vereinzelte Schauer möglich. Es wird kälter als zuletzt mit Nachmittagswerten von 3 bis 7 Grad im Tiefland und -1 bis +2 Grad in Höhenlagen ab 500 Metern.