Baskets Bonn: Der Trend ist nicht ihr Freund

Was den Baskets derzeit viel mehr Sorgen bereiten wird, ist der Trend, in dem sich das Team aktuell befindet. Denn das Spiel in Athen war schon der zweite schwache Auftritt in Folge. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag kassierten die Baskets beim Tabellen-15. aus Bamberg mit der 73:92-Niederlage einen heftigen Dämpfer. In der BBL sind die Bonner abgerutscht und stehen mit fünf Siegen und fünf Niederlagen auf Rang zehn, der gerade noch für die Qualifikation für die Play-Ins reichen würde.

Den Baskets Bonn fehlt die Konstanz

Dass die Baskets guten Basketball spielen können, haben sie in dieser Saison bereits bewiesen. Das zeigen unter anderem die Siege gegen Alba Berlin (91:87) oder den aktuellen Tabellenführer aus Heidelberg (95:76). Das Potential ist also da, die Mannschaft kann es in dieser Saison nur noch nicht konstant abrufen. Die bisherige Spielzeit der Baskets ist ein ständiges Auf und Ab. Kleinen Siegesserien in Bundesliga und Champions League folgten deutliche Niederlagen.