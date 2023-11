Sigmar Polke und Gerhard Richter - Superstars der Kunstwelt und ihre Anfänge

Ein Glanzstück der Ausstellung sind mehrere Probescheiben, mit denen Gerhard Richter damals getestet hat, welche Technik für sein berühmtes Fenster im Kölner Dom am besten geeignet ist. Ein weiteres Highlight ist ein Frühwerk von Sigmar Polke. 1969 hatte er eine Tür für ein Geschäft in Ratingen angefertigt, die später dem Glasmalereimuseum in Linnich als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurde.

Wegbereiter: Die Künstlergruppe in den 60er Jahren

Heute sind Polke und Richter Superstars in der Kunstwelt. Doch was waren ihre Anfänge? Auch diese Frage beantwortet die Ausstellung und blickt zurück auf ihre Zeit an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo sie Manfred Kuttner und Konrad Lueg kennenlernten.

Rebellischer Geist und Mut zum Experiment

Als junge Studenten revolutionierten die vier die Kunstszene. Ihre experimentellen Objekte und Gemälde wollte zunächst niemand ausstellen. Also gingen sie ihren eigenen Weg und organisierten Happenings in einer leerstehenden Metzgerei oder einem Möbelhaus. Mit solchen Aktionen machten die jungen Wilden erfolgreich auf sich aufmerksam.

Was ist heute experimentell?

Welchen Einfluss haben die Rebellen von damals auf die junge Kunst von heute? Den vier Männern stellt das Museum die Arbeiten von vier jungen Frauen gegenüber. Sie stecken teils noch in den Anfängen, teils haben sie sich schon etabliert: Undine Bandelin, Laura Aberham, Katja Mölich und Wanda Koller. Zu sehen ist das alles im Glasmalereimuseum in Linnich noch bis zum Juli 2024.

