16 neue Ampelfrauen für Bonn

Heimat-Gefühl abbilden

Wie in Leverkusen versuchen auch andere Städte in Nordrhein-Westfalen auf lokale Besonderheiten aufmerksam zu machen. In Mönchengladbach sind Schützen zu sehen, in Duisburg Bergmänner und Wesel zeigt einen Esel auf den Ampeln. All das unterstreiche eine regionale Identität und ein Heimatgefühl, während Ampelfrauen oder ein homosexuelles Ampelmännchen wie in Münster eher politisch seien, sagt Keil. So würden die Bilder tatsächlich zu Symbolen und gingen über ihre Bedeutung als reine Ampelzeichen hinaus.